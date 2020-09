Paola, la hija del periodista Jorge Ramos lanza su libro titulado 'Latinx'

Estados Unidos.- Paola Ramos, la hija del periodista Jorge Ramos, que también ejerce la labor de su padre, lanzó un libro, en el cual realizó un viaje de costa a costa con el fin de conocer la realidad de muchos hispanos en Estados Unidos.

En el libro la joven se describe como estadounidense, cubana y mexicana, pues ella es nacida en la ciudad de Miami, por lo que cuenta con las nacionalidades de sus padres también.

Por último cuando se le preguntó si ha sufrido de discriminación, ella indicó que sí, pero ha sido poca, solo por no tener la piel tan clara como otras personas.

No, nunca te voy a poder decir que me han discriminado tengo un privilegio increíble por tener un pasaporte, por tener piel más clara, que si he sentido microagresiones en el trabajo, sí. Sí he sentido que la gente me mira raro, o que la gente me cuestiona mis avances y mis logros", informó.