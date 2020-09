¿Problemas de salud? Por recomendación del médico, Julio Preciado volverá al quirófano

Ciudad de México.- El cantante, Julio Preciado, mediante una entrevista informó que volverá al quirófano, sin embargo ahora para someterse a una cirugía de manga gástrica, con el fin de bajar de peso.

Dicho proceso podría realizarse a principios del año, y pretende que se le quite cerca del 70 y 80 por ciento de su estómago con el fin de que no coma en exceso.

Fue el mismo exintegrante de la Banda El Recodo, quien informó que su doctor fue quien le recomendó el procedimiento, con el fin de que ya no tenga tantos problemas cardíacos.

Mi doctor me acaba de comentar que sí me voy a hacer la manga gástrica para eliminar problemas cardiacos, azúcar y quitarle peso a mi cuerpo, para que no cargue tanto y poder caminar mejor. No es por vanidad, es por salud", comentó.