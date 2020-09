Rashel Díaz pone el fin a los rumores y revela si volverá de nuevo a la televisión

View this post on Instagram

A veces la vida nos pone en situaciones que llegan sin avisar y nos llegamos a preguntar u0026#34;u00bfY ahora quu00e9 hago?u0026#34; u0026#34;u00bfCu00f3mo hago?u0026#34; u0026#34;u00bfPodru00e9 salir adelante?u0026#34;. Quiero decirles que si dejamos las cosas en manos de Dios, nos organizamos y nos esforzamos, claro que saldremos adelante. Sobre todo con organizaciu00f3n y claro estu00e1, prepararnos para cualquier escenario, u00e9stas son cosas claves para mantenernos firmes ante cualquier situaciu00f3n. Dios tiene planes para nosotros, si las cosas ocurren es porque u00c9l asu00ed lo quiere y nos espera algo mejor. Si estu00e1s pasando por algo similar, ten por seguro que es para mejor u00a1cosas buenas vendru00e1n! u2764 #VidaRashel