Sol Pérez derrite Instagram al lucir sus trabajado cuerpo al realizar actividad física

Arrancamos la semana con todo ! Entru00e1 a @bigg.fit pedu00ed la APP y como objetivo ponu00e9 entrenamiento Sol Perez u2600ufe0fud83dudcaaud83cudffe 4 rondas en 10u2019 : 2u2019 de trabajo x 30u201d 30u201d Max swing con pesa rusa (podes usar una mochila con libros para generar peso) 30u201d Max sentadilla adentro y afuera de la plataforma 30u201d max desplazamientos laterales en la plataforma 30u201d Max tijeras en la plataforma 30u201d descanso ud83dudcf8 @mariquena_ #fitfam #fitness #workout #fitnessmotivation #fitlife