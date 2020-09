Tábata Jalil derrocha belleza fuera de TV Azteca al posar sobre tanque de guerra

Ciudad de México.- La guapa y querida conductora de Venga la Alegría, Tábata Jalil, ha derrochado su espectacular belleza lejos de los foros de TV Azteca con un precioso 'outfit' negro posando sobre un tanque de guerra y junto al ejército mexicano.

Jalil se hizo acreedora de miles de halagos al lucirse maravillosamente en su reportaje con las fuerzas aéreas del ejército mexicano con un pantalón de cuero negro y una blusa manga corta del mismo tono que abrazaban a la perfección su maravillosa figura.

¡Muy linda Tabatita!", "¡Hermosa blusa!", "Qué bella sonrisa", "Muy bonita y todo", "Estás exquisita", "Eres una gran reportera que tengas un feliz martes saludos Tabatita", "Por poco le faltó gritar 'Hi Hitler'", "Me encantas y me gustan mucho tus reportajes. Eres la mejor", fueron algunos de los comentarios.