Talina Férnandez, furiosa con María Levy por vender fotos de ella muy descubierta

Ciudad de México.- Recientemente una fuente a TV Notas aseguró que la reconocida conductora de Sale el Sol, Talina Fernéndez, se encuentra muy furiosa con su nieta de 24 años, María Levy, y es que la joven supuestamente está vendiendo en una página llamada OnlyFans unas fotos de ella bastante descubierta.

Talina de 79 años se enteró que la hija de Mariana Levy estaba en dicha página, pero al inicio no sabía de que se trataba, hasta que le explicaron que era un sitio de pago en el que se suben fotos muy subidas de tono y explícita, lo que no le gusto nada a la 'Dama del Buen Decir'.

Talina no sabía qué era OnlyFans, pero ya que le explicaron, habló con María y le pidió que no lo hiciera, debido a que está educada a la antigüita, y ni ella ni Mariana se mostraron jamás semidesnudas en fotos; de hecho, Talina ya había hablado con María respecto a las fotos que sube en sus redes, pues le parecía que mostraba mucho, ella le dice que no se preocupe, que son fotos artísticas y que con ello no ofende a nadie; que la deje trabajar en su arte, que es lo que sabe hacer y que no la limite, ya que es lo de hoy", continuó.