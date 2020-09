Tras 5 años de ataques y odio, exsuegra de Inés Gómez Mont se arrepiente y pide perdón: "Lo siento mucho"

Ciudad de México.- Tras 5 años de una pelea legal por la custodia de sus hijos, Inés Gómez Mont, ha recibido una disculpa por parte de su exsuegra, Tita Bravo, quien asegura que se arrepiente de todo el odio y los ataques que lanzó en su contra pues señala está desesperada porque su hijo, Javier Díaz, viera a los pequeños que tuvo con la actriz y conductora, señalando que ella también solo quiere ver a sus nietos.

De eso pedimos nuestra limosna, pero lo veo difícil. Ojalá todos recapacitemos, no sabemos si mañana vamos a seguir viviendo o no como para estar con rencores; la verdad es que es muy tóxico estar con esos temas de coraje. Siento mucho todo lo que ha pasado, ha sido muy feo. Para mí, mi hijo es mi adoración, es el amor de mi vida; y es más, daría mi vida porque estuvieran todos bien, que tuvieran una sana convivencia, ya sin rencores, sin odio", expresó en TV Notas.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', confirman que Pedro Sola no estará por esta razón

Bravo admitió que al inicio del pleito en el que el juez prohibió a Díaz ver a sus hijos ella se comportó "agrevisa" y "muy grosera", pero era porque veía lo mal que se expresaban de su hijo a raíz de ello y solo quería defenderlo, pero tras un tiempo de meditarlo entendió que no era la forma y ahora sabe que con "amor" y "paz" todo mejorará pronto.

Yo ya tengo 66 años, y sí he sido muy grosera, agresiva, pero también me dio mucho coraje cuando empezaron a hablar mal de mi hijo y él no alzaba la voz, por eso me fui con todo, pero no sirvió de nada; aquí lo único que sirve de este mundo es el amor, entonces, qué mejor que estar todos en paz, tranquilos y que Dios nos ilumine a todos", dijo Tita.