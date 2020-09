Tras revelar secretos del catálogo de Televisa, actriz los traiciona con TV Azteca y llega a 'VLA'

View this post on Instagram

u00a1Nuestra querida Alejandra u00c1valos nos acompau00f1a este du00eda en #VLA y mu00e1s adelante nos deleitaru00e1 con su gran voz! ud83dude4cud83cudffbud83cudf8aud83dudc83ud83cudffbud83cudf89ud83cudfb6ud83dudcfa