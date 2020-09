Tras veto de Televisa y dejar TV Azteca, Mauricio Islas estremece al declarar esto en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Mauricio Islas abrió su corazón en Sale el Sol y reconoció que vivió momentos muy complicados en su vida, incluso pensó en quitarse la vida cuando se enfrentó a un fuerte escándalo al involucrarse con una menor.

El actor, quien empezó su carrera en Televisa, tuvo un pleito legal muy fuerte con la televisora al irse a Telemundo con un 'jugoso' contrato.

La televisora lo demandó al argumentar que aún tenía pendientes proyectos que grabar con ellos. Islas fue vetado y posteriormente probó suerte en TV Azteca, sin embargo, Televisa le levantó el veto y volvió a aparecer en la empresa hace unos meses.

El histrión se sinceró en entrevista con el matutino de Imagen TV y confesó que con el tiempo aprendió a manejar sus emociones, las cuales estuvieron a flor de piel durante el confinamiento por el Covid-19.

Yo soy una persona hiperemocional. Desde chiquito que falleció mi hermanita y tantas cosas he sido impactado mucho emocionalmente. La actuación me salvó la vida, pero no había hecho un trabajo interno de Mau. Casi 13 años he intentado conectarme con Mau, con mi niño interior".