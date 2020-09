"Una pesadilla": Tras desaparecer de Televisa, actor revela en 'VLA' el infierno que vivió en su niñez

Ciudad de México.- Luego de mantenerse alejado de las cámaras por varios años, el actor Sebastián Ligarde concedió una entrevista muy íntima al programa Venga la Alegría pues hizo fuertes revelaciones sobre su vida privada.

La mañana de este martes se presentó la segunda parte de En sus batallas en donde el famoso villano de Quinceañera recordó el infierno que vivió luego de que sus padres lo dejaran en un internado en Puebla cuando apenas tenía 12 años.

Ligarde, quien fue vetado de Televisa por sus preferencias sexuales, recordó que en esta difícil etapa sufrió abuso sexual por parte de un grupo de compañeros.

Sebastián detalló que le resultó bastante complicado platicarle a sus padres que había sido víctima de un abuso, pues temía que lo culparan de esta situación.

Me sentí denigrado, muy ofendido, no nada más violado fisícamente, sino a nivel alma, a nivel ser humano", añadió.

El aclamado villano confesó que él siempre se había sentido atraído por mujeres, sin embargo, en el internado conoció a un joven que lo enamoró.

Para finalizar, Ligarde detalló que su familia también lo internó en una especie de clínica psiquiátra donde lo tenían sedado y bajo los efectos de diferentes medicinas, de donde por fortuna pudo escapar.

A los 14 años me meten como a un manicomio, donde todo el día me drogaban, me tenían hecho un imbécil, después de 15 días de ese infierno yo logré escapar y me fui a vivir con mi tía", puntualizó.