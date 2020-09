"Valoran más los seguidores": Luis Fernando Peña explota contra la industria de la actuación

Ciudad de México.- El famoso actor de cine y televisión, Luis Fernando Peña, hace poco salió a relucir por sus declaraciones en redes sociales, sobre la industria de la actuación en México, pues aseguró que ahora se valora poco la calidad artística en comparación al número de seguidores.

En su entrevista exclusiva para Sale el Sol, el famoso contó su sentir con respecto a este tema y cómo fue que nació toda esta polémica.

Todo salió de una plática que tuve con un compañero actor, él me decía lo mismo, 'Pero ¿cómo es posible?', no, es que así se maneja, entonces dije, 'lo voy a subir'", contó el artista.

Entre otras cosas, el actor contó una de sus experiencias donde los productores apreciaron más la forma en que se manejan en redes sociales, que el nivel de su desenvolvimiento frente a la cámara.

Yo he llegado a castings y la segunda cosa que me preguntan después de mis generales, mis datos, tal, tal, es cuantos seguidores tienes en Instagram, en TikTok y en Twitter. Lo dije y muchos actores y actrices me comenzaron a seguir, me dijeron 'bravo', ahora yo respondo 'Ok gracias por el apoyo, ahora ¿porque no lo dicen ustedes?'", dijo Luis.