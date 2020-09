VIDEO: Ivonne Montero rompe el silencio y revela por qué se fue de la CDMX

Ciudad de México.- La actriz y cantante Ivonne Montero, reveló en una entrevista para el programa De Primera Mano que dejó la Ciudad de México para irse a vivir a la playa.

Durante la charla, la también modelo aseguró que esta decisión la tomó principalmente por la salud de su hija Antonella, quien desde su nacimiento fue diagnosticada una cardiopatía congénita.

Tomé la decisión porque no hay nada en este momento que me ate de este lado, todo lo estoy haciendo desde casa, entonces dije pues va. Le pregunté a ella y me dijo ‘ya quiero estar allá’ y por supuesto aunado a todo el tema pandemia.”