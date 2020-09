Will Smith pone en renta la mansión de la serie 'El Príncipe del Rap en Bel Air'

View this post on Instagram

La famosa mansión de la serie "El príncipe del rap", protagonizada por Will Smith, se podrá alquilar por $30 la noche en la plataforma Airbnb, informó el actor celebrando el 30 aniversario de la ficción. Se trata de la casa con fachada blanca, supuestamente ubicada en el elitista barrio de Bel-Air (Los Ángeles), a la que el joven Will Smith llegaba desde los barrios de Filadelfia para vivir con sus tíos, pero realmente se localiza en el distrito de Brentwood y se conserva de manera intacta. "¿Listo para las más frescas vacaciones en casa? Si este lugar te resulta familiar es porque aún es tan espectacular como cuando entré por su puerta", escribió Smith en la descripción de Airbnb.