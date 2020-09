¿Adiós Televisa? Conductora de 'Hoy' llega casi borracha al foro: "Me está cargando la ..."

Ciudad de México.- Durante el detrás de cámaras del programa Hoy, una de las colaboradoras del matutino de Las Estrellas confesó sin pena alguna que había llegado al foro con sus 'copitas de más' y una fuerte resaca.

El famoso modelo y conductor, Pedro Prieto, entrevistó a 'La Chupitos' para preguntarle si había bebido alcohol la noche de ayer martes mientras celebraba el Grito de Independencia y así respondió ella:

Ay no no, me está cargando la ... ¿para qué te platico? estoy esperando que me sirvan una birria para ver si se me pasa todo este malestar", dijo la querida comediante.