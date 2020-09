Anel Noreña narra lo mucho que amó a José José a más de un año de su muerte

Ciudad de México.- La actriz, Anel Noreña, mediante una entrevista para portal de espectáculos, TV Notas, habló de lo mucho que amó al cantante José José, con quien procreó dos hijos, José Joel y Marysol Sosa.

En su relato menciona que ella decidió divorciarse del intérprete debido al alcohólismo que padecía, pues no quería que sus hijos vieran su ejemplo y se inclinaran por ese vicio.

Sí, los niños hacen lo que ven que sus papás hacen, por eso me divorcié antes de que mis hijos fueran más grandes y, de hecho, no vieron a su papá mal ¡nunca! Si ellos repitieran su historia, me habría vuelto loca, por eso los atendí hasta el último día, en el que salieron para casarse, y son gente con una integridad muy bonita”, escribió.