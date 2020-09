Ángela Aguilar paraliza Instagram al lucirse de esta exquisita forma en vestidos mexicanos

View this post on Instagram

Soy solo una niu00f1a que porta tus trajes a du00f3nde su garganta la lleva. Me siento una exploradora cada vez que aterrizo en tus tradiciones que son tan ricas igual que tu comida. Tu gente te hace y su amor te llena. Mu00e9xico querido, es un honor ser de tu tierra. u2665ufe0fud83eudd0dud83dudc9a ud83cuddf2ud83cuddfdud83cuddf2ud83cuddfdud83cuddf2ud83cuddfd