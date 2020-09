Ante falta de empleo, Sergio Basáñez deja Televisa y revela en TV Azteca qué hace para sobrevivir

Ciudad de México.- Tras la escasez de trabajo en Televisa y TV Azteca, el actor Sergio Basáñez decidió aventurarse en el negocio de la comida, abriendo un restaurante en San Miguel de Allende, Guanajuato.

En exclusiva para Ventaneando, el galán de telenovelas que hace unos años abandonó el Ajusco para integrarse a Televisa, decidió dejar de lado la televisión y el teatro durante esta temporada difícil y se decidió a emprender para generar ingresos.

El actor mostró para las cámaras del programa el increíble restaurante, el cual tiene vista a la Catedral. Además, confesó que decidió dar este paso ya que estaba muy decaído ante la falta de empleo durante la pandemia por Covid-19.

Para mí fue un alivio tener esto porque yo ya estaba con el ánimo muy bajo en mi casa y me dicen mis socios: 'Ya vamos a abrir, ¿por qué no te vienes para acá y nos apoyas?' y entonces agarré mis chivas y me vine para acá. Estoy aprendiendo porque tengo poco conocimiento de este negocio".