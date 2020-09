Bárbara Faz relata cómo fue cantar junto a Cristian Castro y si se le insinuó

Ciudad de México.- La cantante originaria de Sonora, Bárbara Faz, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, relató como fue el haber podido cantar junto a Cristian Castro, luego de que hace tres años le abriera un show en Mexicali.

Cabe mencionar que no solo al 'Gallito Feliz' le ha abierto, pues además a Ha ash, Hinojosa y Reik, sin embargo ellos no la invitaron a cantar.

Así es. He tenido oportunidad de abrirle a Reik, Ha ash, Hinojosa y también a Cristian Castro cuando fue a Mexicali, pero ese día además él me invitó a cantar una canción a su lado y al final fueron dos temas. Yo me moría de los nervios, ni siquiera lo conocía y todo salió perfecto”, dijo.