"Dan pena": Cecilia Galliano se envuelve en feroz discusión en Televisa con integrante de 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- La guapa conductora y actriz, Cecilia Galliano, detrás de cámaras en el foro de Televisa fue captada envuelta en una feroz discusión con Silverio Rocchi, uno de los integrantes de Cobras, durante su tiempo como invitada en el programa de Guerreros 2020.

Galliano el pasado martes 15 de septiembre fue como invitada al reality deportivo y habló un poco de sus próximos proyectos, pero cuando Rocchi se le acercó para saludarla ella lo rechazó diciendo que no podía saludarlo y que no le "interesa" nada pues su equipo daba "pena".

Te podría interesar: Golpe a 'VLA': Tras 15 años vetada de Televisa y drástico cambio, famosa actriz llega a 'Hoy'

No te me acerques, no me interesa, no te puedo saludar, no podemos ser amigos, yo tengo el uniforme de Leones... Las Cobras, las Cobras, dan pena", dijo Galliano bromeando.