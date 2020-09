¡Divertidísimo! El nuevo reto de TikTok de Stray Kids ya está disponible, mira cómo es

Corea del Sur.- Recientemente el grupo de K-pop conformado por Felix, Bangchan, I.N, Hyunjin, Han, Changbin, Woojin, Lee Know y Seungmin trajo a la luz pública su nuevo sencillo Back Door, el cual pertenece al álbum In Life, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming digitales.

Por esto, y como es costumbre, oficialmente Stray Kids anunció el divertido y creativo TikTok Challenge, donde utilizan la canción de este último video musical para grabar videos donde aparecen dos personas: el que toca la puerta y quien está dentro.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok e Instagram que dieron a conocer este nuevo challenge y las ‘Stay’ ya se encuentran planeando la forma más creativa de realizar este reto para que sus Idols lo vean.

En el primer video, Felix es quien toca; sin embargo, no es una puerta sino una mesa y de la forma más tierna posible, Hyunjin sale debajo de esta, mira a los lados y después a la cámara al tiempo en que la canción dice "Hey".

Después de esta interpretación, se publicaron otros cuatro videos igual de simpáticos. Por otro lado, algunas seguidoras después de darle like al video, se dirigieron a la sección de comentarios donde se divertían y sorprendían con el hecho de que si tocas la mesa tres veces saldrá el Idol.

Nuevo reto: si golpeas tres meses la mesa te sale un Hwang Hyunjin".

¿Me estás diciendo que si yo golpeo la mesa de mi casa saldrá un Hyunjin".

Cabe resaltar que, el grupo de JYP Entertainment lanzó el sencillo Back Door, el pasado 14 de septiembre en su canal de YouTube y el video ya cuenta con más de 17 millones de visualizaciones y más de un millón de likes.

Fuente: TikTok @jypestraykids