¿Duggan en 'Exatlón'? Tras dejar 'Survivor', conductora de 'VLA' la destroza: "No tiene el nivel"

Ciudad de México.- Luego de que se comentara en redes sociales que Ximena Duggan, finalista de Survivor México, llegaría a Exatlón México como refuerzo del equipo azul (Héroes), ahora surgen más detalles al respecto.

En Fórmula Espectacular de Radio Fórmula, programa en el que participan periodistas de espectáculos como Flor Rubio (quien también es conductora en Venga la Alegría), Joel O'Farrili, Gabo Cuevas, entre otros, compartieron su opinión sobre el tema.

Lee también: Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, actores humillan a Alatorre y hacen pedazos a 'Hechos'

Al hablar de las competencias de TV Azteca, informaron:

Sin embargo, Flor expresó su preocupación por su posible llegada, al comentar que no está segura si Duggan esté al nivel de los atletas en Exatlón.

A mí me encanta la idea de que entrara Duggan, pero no sé si en este show está al nivel. En 'Survivor' ella era destacada pero en 'Exatlón' tienen unos niveles las atletas que no sé al momento de las comparaciones", comentó Flor.