'El Capi' Pérez, conductor de 'VLA' explota ante las burlas en Twitter: "Qué falta de respeto"

Ciudad de México.- El cómico y gran conductor de Venga la Alegría, 'El Capi' Pérez pasó una gran parte del programa de ayer 15 de septiembre luciendo un magnífico traje de charro debido a la celebración del Día de la independencia de México; y como es costumbre, le sacó provecho a su vestimenta para hacer reír a sus seguidores.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, el comediante dio a conocer algunas de las mejores fotografías 'photoshopeadas', donde él aparece mostrando su parte trasera.

A través de su cuenta de Twitter @elcapiperez, el conductor de TV Azteca pidió a sus fieles fans que le pusieran unas "buenas pompis" y fue muy específico en que quería que todo fuera serio; sin embargo sus seguidores hicieron todo lo contrario y aprovecharon para burlarse de 'El Capi'.

Antes de compartir las imágenes, el conductor de Venga la Alegría, "la hizo de emoción" y se quiso mostrar molesto ante las burlas que recibió:

Ayer publiqué esta fotones pedí que si sabían Photoshop, me pusieran unas nal... Se pasaron la neta, no les vuelvo a pedir nada, no lo puedo creer, vean nada más las fotos que me hicieron, qué falta de respeto".