'El Coyote' se hace de críticas por posar junto a Natanael Cano; fans piden que no cante con él

California, EU.- José Angel Ledezma Quintero, mejor conocido como 'El Coyote', sorprendió a todos en redes sociales, luego de que compartiera en su cuenta de Instagram una foto al lado del polémico cantante, Natanael Cano.

Esto generó gran controversia entre los fans de Quintero, pues varios se indignaron al verlo con el joven, pues lo tachan de irrespetuoso tanto con otros artistas, como con el género musical.

A pesar de que no se dio información de una posible colaboración, los internautas rápido especularon esto y le hicieron miles de peticiones para que no cantara con el representante de los corridos tumbados.

Que bajo has caído", "Coyote salgase de ahí cuanto antes", "No cantes con él por favor", "Ese chamaco no respeta al género, que mala onda si cantas con él", mencionaron algunos usuarios.