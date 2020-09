Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente este miércoles 16 de septiembre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este miércoles 16 de septiembre de 2020.

Aries

Si su carácter le empuja al coqueteo, tenga cuidado. Jornada de gastos incontrolados. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Sus ojos están irritados, evite los ambientes cargados.

Tauro

Por muy conflictiva que le parezca su relación, tiene arreglo. Analice los riesgos de ese nuevo negocio. Su mentalidad le permitirá logros profesionales. Vaya de excursión, cambiar de aires es saludable.

Géminis

Con los amigos, recordará momentos del pasado. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. No debe despistarse, sea más sistemático trabajando. Dosifique sus fuerzas, no es bueno un esfuerzo constante.

Cáncer

El romanticismo está llegando a las nubes. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Ambiente de trabajo cordial. Descargue el exceso de energía con ejercicio.

Leo

Acepte su vida en pareja o luche por cambiarla. Cíñase al gasto que había presupuestado. Encontrará el trabajo con el que siempre ha soñado. En su salud, un bajón puntual sin importancia, pronto se recuperará.

Virgo

Debe respetar las ideas de su pareja. Elimine los gastos superfluos. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Ligeramente indispuesto por un dolor abdominal.

Libra

Gran momento para las amistades intensas. Podrá permitirse ese capricho que tanta ilusión le hace. Ese cambio de turno en el trabajo será pasajero. Escape de la tristeza organizando un viaje en grupo.

Escorpio

Plena armonía con su pareja. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. No sacrifique cosas importantes por ambiciones profesionales. Se sentirá con ganas de iniciar nuevas actividades físicas.

Sagitario

Pueden producirse rupturas y reconciliaciones. Vuelve a sus manos el dinero que había prestado. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. No quiera curarse con medicamentos sin control.

Capricornio

Dentro de muy poco surgirán nuevas relaciones afectivas. Tenga cuidado con los juegos de azar. Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo. Es una jornada excelente para poner a punto su belleza.

Acuario

Escoja amistades que se adapten a sus inquietudes. Día favorable para su economía. Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más. Disfrute de esa energía que posee.

Piscis

Egoísmo hacia su pareja, procure enmendarse. Buen día para regalarse ese ansiado capricho. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Sus pulmones agradecerían el aire puro del campo.