Finnix, el grupo musical de la esposa de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian

Ciudad de México.- El grupo, Finnix, en el cual se encuentra la Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, es una nueva facción que pretende conquistar al público con su nueva propuesta musical.

Se trata de un grupo de jóvenes que rondan entre los 21 y 23 años de edad, quienes platicaron con el portal de espectáculos TV Notas, para hablar de su nuevo proyecto.

¡Yo!, es algo padrísimo, a Nagi y Fer las conocí hace tiempo, en un proyecto musical que ya no se dio, me entró la curiosidad del KPop porque me llama mucho la atención el concepto, y sabía que son muy talentosas, las invité para formar un grupo, empezamos con ensayos y todo, y en la búsqueda de una cuarta integrante, hicimos casting a más de 50 chicas y ahí entró Val, y cuando eso pasó, a todas se nos iluminaron los ojos", dijo una de ellas con la formación del grupo.