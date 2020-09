Golpe a la Reina Isabel II: Su esposo enfrenta devastador panorama ante el Covid-19

Reino Unido.- El panorama para el Príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la Reina Isabel II, le está resultando bastante devastador debido al Covid-19, pues según fuentes del Palacio de Buckingham este lo ha afectado demasiado y no le han dado buenas noticias al respecto.

Como se sabe desde el pasado mes de marzo la familia real se movilizó para iniciar un aislamiento totalmente seguro y controlado, principalmente para la reina y su esposo que fueron llevados al Castillo de Windsor con un equipo de 24 personas que se dividen en dos grupos para reducir los riesgos casi en un 100 por ciento.

Sin embargo, esto no ha servido para el duque de Edimburgo, quien no se encuentra para nada feliz pues aunque ni él o Isabel II se han contagiado de coronavirus, han tenido que sacrificar sus actividades favoritas y las más importantes dejando de lado muchas tradiciones que por decenas de años se seguían.

Una de ellas es que Felipe pase el tiempo en su finca Wood Farm en Sandringham mientras que su esposa cumple con su agenda real en todo Londres, mismas que tuvo que aplazar este año o cumplir de manera virtual, como lo fue su cumpleaños pues por primera vez en 94 años no estuvo rodeada de sus familiares, aunque sí pudo pasar su vacaciones en Balmoral como cada verano.

Según lo que el informante del palacio contó al The Sun, el príncipe está furioso pues no "quería ir a Balmoral y no quiere regresar a Windsor", pero ante el poco personal que se puede manejar en estos momentos se tiene "más sentido mantener unida a la pareja real".

Aunque esto podría solucionarse ya que adelantó que para complacer a su esposo la reina y el equipo de seguridad ordenarían la agenda para pasar un par de días antes de octubre en Sandrigham.

La reina y el duque de Edimburgo partirán del castillo de Balmoral la semana que comienza el 14 de septiembre para pasar un tiempo en privado en Sandringham Estate. Tras la finalización del programa de otoño, la intención de su majestad es regresar al Castillo de Windsor en octubre y reanudar el uso del palacio de Buckingham para audiencias y compromisos seleccionados. Estos planes se llevarán a cabo bajo revisión y, por supuesto, estarán sujetos a todas las orientaciones y consejos pertinentes”, añadió el vocero sin revelar más detalles.

Fuente: Quien