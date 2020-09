Hijo de Eduardo Capetillo reporta que un integrante de su familia fue víctima de agresión

Ciudad de México.- Eduardo Capetillo Jr., mediante sus redes sociales reportó que uno de sus primos fue víctima de una agresión, luego de que nueve sujetos lo golpearan brutalmente, dejándolo gravemente herido.

Los hechos se dieron el pasado 12 de septiembre al sur de la Ciudad de México en una famosa cantina ubicada en el interior de un centro comercial.

Es inaceptable que nueve individuos agarren a golpes a una sola persona. Muy machos, pero no pueden con una sola persona. No es posible que el lugar y la plaza no hagan absolutamente nada y se quieran lavar las manos", escribió.