Issa Vegas causa furor al exhibir su antes y después del ejercicio: "Tenía enfermedades"

Algunos le llaman obsesiu00f3n, yo le llamo disciplina... Que fu00e1cil es criticar sentado en tu casa detru00e1s de un perfil falso... Pero que difu00edcil es levantarte a entrenar y a cambiar tu estilo de vida... Aparte de un cambio fu00edsico * que es lo que la gente ve * mi cambio mu00e1s grande ha sido mi cambio de salud, desafortunadamente yo creu00eda que un cuerpo como el de la izquierda era un cuerpo * PERFECTO * por quu00e9 era lo que yo veu00eda en las pasarelas, en las revistas , en la tv , etc ... sin embargo sufru00eda varias enfermedades , y no me importaba... aparte de verme o no bien , yo le estaba haciendo un dau00f1o a mi cuerpo, que hasta hoy du00eda sufro de secuelas... A quu00e9 voy con esto, creo que es importante cambiar el estereotipo de lo que es bonito , por mu00e1s bien si estamos o no saludables, nuestro cuerpo es donde VIVIMOS ! y lo tenemos que cuidar para tener una vida su00faper feliz ! Creo que de eso se trata todo ... de vivir en paz y felices !!! Muu00e9vete , ejercu00edtate , come bien y rico ! Los cambios fu00edsicos vienen por au00f1adidura u2600ufe0f Pero cru00e9eme , se puede ! Me consta ! Parece imposible... sientes que no puedes, que ya vas a abandonar , y es normal ! Puedes tomar un descanso pero NO PUEDES RENDIRTE ! . Cualquier duda que tengan ya saben que yo respondo todo lo que puedo u2728