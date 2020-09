Laura G celebra un año en 'Venga la Alegría' con tierna foto de su hija Lisa

View this post on Instagram

Un 16 de Septiembre del 2019 me unu00ed a la familia de @vengalaalegriatva Recuerdo que estaba muy emocionada y nerviosa , Justo acababa de tener a Lucio y a pesar de que au00fan me sentu00eda hinchada ( no me quedaba la ropa, ni con faja ud83dude23), con todo el tema de lactancia , culpable y todo ... u00a1 Dije, claro que si ! ( Mi posparto tuvo un cambio positivo al 100% gracias a mi trabajo ) Ha pasado ya un au00f1o, y no hay du00eda que no agradezca la oportunidad de tener un trabajo tan increu00edble u2764ufe0f... Recuerdo que ese du00eda llegu00f3 Lisa a desearme buena suerte en esta nueva etapa , un au00f1o despuu00e9s repetimos la misma fotografu00eda ...u00a1 Gracias @ssmester @diolluberes @albertociurana por la oportunidad ! .... Para mi ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi trabajo u2764ufe0f... Y gracias a todos los que nos ven , su00e9 que a veces es difu00edcil adaptarse a los cambios , pero gracias por darme la oportunidad de conocerme y recibirme en su televisor u2764ufe0fud83dude18.... . . . PD Y a todos mis compau00f1eros, me encanta divertirme con ustedes , reu00edr juntos , vivir el du00eda a du00eda y compartir lo mu00e1s valioso que tenemos ...u00a1 Tiempo u2764ufe0f!