Laura Zapata revela que Raymundo Capetillo tuvo un relación en secreto antes de morir

Ciudad de México.- Ya casi se cumplen 2 meses del lamentable fallecimiento del actor, Raymundo Capetillo, quien perdió la vida luego de que su salud se viera terriblemente afectada por el Covid-19, aunque se ha dicho mucho desde entonces, hoy en día siguen saliendo nuevas revelaciones sobre el artista.

Esto, luego de que la actriz, Laura Zapara, amiga cercana del finado histrión, confesara que Raymundo sostuvo una relación en secreto antes de morir, en su entrevista para el programa matutino, Sale el Sol, contó sobre el tema.

Estuvo en una relación de muchos años, no me contaba nada, pero compartíamos, convivíamos, comíamos juntos, no sé si estaba enamorado, pero de que tenía una relación con una pareja, si tenía una relación y una pareja.