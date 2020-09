Lupita Sandoval revela si se cansó de vivir tras sufrir bullying y una depresión

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Lupita Sandoval, abrió su corazón y destapó detalles de las inseguridades que permearon en su vida, así como de la etapa en la que sufrió bullying por su complexión física.

Durante una entrevista para De Primera Mano, la exintérprete de TV Azteca confesó que pasó por momentos en los que se sintió sola y una profunda depresión, pero aclaró que nunca pensó en acabar con su vida.

Lee también: Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, actores humillan a Alatorre y hacen pedazos a 'Hechos'

Me educaron bajo la religión católica y hay veces que ayuda. Sabes que, como católica, no te irá bien si te quitas la vida, pero esto me detenía para siquiera pensarlo", declaró Sandoval.