"Me tenían lastima": Roberto Palazuelos cuenta lo que sufrió tras el abandono de su madre

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos sufrió por mucho tiempo por el abandono de su madre, en su reciente entrevista con el programa, Despierta América, el famoso contó como le afectó el no tenerla en su vida desde los 4 años de edad.

Fue muy duro, mis tías me ayudaron mucho, pero sí causaba yo un poquito de lástima", dijo Palazuelos.

El actor y empresario contó, que ya de adulto logró dar con el paradero de su progenitora, además, mencionó que la ha podido ayudar a través de su hermana.

Sí la tengo ubicada, gracias a mi hermana; a través de ella me enteró y si puedo la ayudo, sólo que le pido que no le digan", contó.

A pesar de que llegó a tener el apoyo del resto de su familia, 'El Diamante Negro' contó que la ausencia de cariño y afecto de una mamá le ha afectado en todas sus relaciones con mujeres.

En mis relaciones con las mujeres de repente tiendo a ser frío, no me enseñaron de niño a trasmitir el amor. Yo puedo querer mucho a una persona, pero no sé cómo demostrárselo", señaló.