Pleito en 'Hoy': Galilea Montijo reclama a Paul Stanley en vivo por humillación

Ciudad de México.- La famosa y querida conductora, Galilea Montijo, durante el programa en vivo de Hoy del pasado martes 15 de septiembre le reclamó duramente a su compañero, Paul Stanley, por haberla dejado humillarse hace un par de años con la película Roma.

Todo surgió cuando Martha Figueroa estaba hablando del premio que recibió Michel Franco en el Festival de Venecia con el filme, Nuevo Orden, señalando que ganó un León de Oro, lo que Stanley dijo que fue de Plata mostrando saber acerca del tema, saliendo a relucir que Alfonso Cuarón ya había ganado uno por Roma.

Te podría interesar: Tras traicionar a Chapoy y 'hundir' a TV Azteca, exconductor de Televisa hace esto para sobrevivir

Ante esto la conductora recordó acerca de su error que se viralizó en redes sociales pues sin saber habló sobre un rodaje en Italia cuando en realidad fue en una colonia de la Ciudad de México, por lo que le recriminó a Paul el que no la salvara en ese momento.

Qué bueno que te tenemos m’ijo, ¿dónde estabas cuando dije yo la estupidez de Roma? ¿dónde estabas”, dijo Galilea. A tu lado”, le respondió Paul. "¿Y por qué no me ayudaste?... tampoco es que le puso Neza como para saber, ah Neza, nomás existe Neza aquí. Roma, perdón... ya, perdón, aparte no soy de cine, ustedes saben que es cotorreo”, concluyó la conductora.