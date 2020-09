Productora de Televisa confirma si Gabriel Soto tendrá escena de besos en su nueva novela

Ciudad de México.- Actualmente, en Televisa se está trabajando en ¿Te acuerdas de mí?, la muy esperada nueva telenovela, en una reciente entrevista con los medios de comunicación, la productora del proyecto, Carmen Armendáriz contó cómo va la realización.

Armendáriz comentó, que ahora con la nueva normalidad ,debido a la contingencia por Covid-19, no solo cambiara la forma en que se crean las historias, sino que también en como se cuentan, pues destacó que este nuevo melodrama no será tan sexual y sería más de intriga.

Aunque las escenas románticas no serán tantas como comúnmente lo han sido, la productora mencionó que, habrá pocos besos, miradas y momentos en la cama, pues esto son cosas que define bien la relación de algunos personajes.

El beso es el beso, a mi perdóname, en esta novela no hay muchas miradas, no es una novela sexual, hay más intriga, se quieren, pero están distanciados, entonces si hay miradas, pero están en el guion, no vayan a creer que me las inventé, no. El beso es el beso, la mirada es la mirada y la cama es la cama", contó Carmen.