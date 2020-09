Tras 5 años fuera de Televisa, talentosa actriz llega a 'Hoy' y da fuertes declaraciones

Ciudad de México.- Tras 5 años lejos de las telenovelas en Televisa, Mariana Seoane, ha dado fuertes declaraciones sobre su vida amorosa y laboral en una entrevista exclusiva para el programa Hoy, dentro de las cuales se encuentra el porque no ha tenido hijos aún.

Siempre quise el combo completo, encontrar una pareja con quien tuviera estabilidad y juntos decidir tener un hijo, y pues a lo largo de mi vida he tenido decepciones amorosas, otras yo he terminado, pero no pasa nada, no se me dio de esa forma y entonce ya personalmente y a como veo que está el mundo no, la verdad no", confesó la actriz.

Te podría interesar: Tras traicionar a Chapoy y 'hundir' a TV Azteca, exconductor de Televisa hace esto para sobrevivir

Pese a ya tener 5 años sin un trabajo en San Ángel, Seoane ha tenido muchos proyectos fuera como en El Señor de los Cielos, varios lanzamientos de discos y conciertos que la han hecho muy reconocida y querida por el público, por lo que el no tener pareja e hijos no el ha afectado y no le preocupa en absoluto.

A mí me encanta mi libertar, me encanta estar trabajando, mi prioridad siempre ha sido mi carrera, entonces no tengo ganas honestamente y tampoco se ha dado y entonces lo dejo así y ya no me preocupa, siempre me preguntan cuando me caso, cuando seré mamá y yo solo pienso sigánme preguntando yo soy muy feliz", finalizó Mariana.

Te podría interesar: Érika Buenfil roba corazones al festejar La Independencia al cantar y bailar al ritmo de Luis Miguel

Fuente: YouTube @Hoy