Tras enfrentamientos en 'Exatlón', exhiben que Pamela "solo fue de novia" y desconcentra a Heliud

View this post on Instagram

Captan a @heliudpulido y @pameverdirame muy cariu00f1osos en las playas de EXATLu00d3N; no te pierdas su historia de amor. u2764ufe0fud83dudc69u200du2764ufe0fu200dud83dudc8bu200dud83dudc68u25b6 u00a1Todos los detalles en nuestras historias! #Exatlu00f3nMu00e9xico @acunmedyaglobal