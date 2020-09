Tras muerte de Xavier Ortiz, exactor de Televisa aparece en 'VLA' y revela que intentó quitarse la vida

Ciudad de México.- A solo unos días del fallecimiento de Xavier Ortiz, ahora es otro famoso artista mexicano quien confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida debido a la depresión que sufrió durante su juventud.

A través de la entrevista para En sus batallas del programa Venga la Alegría, el aclamado exactor y villano de Televisa, Sebastián Ligarde, confesó la difícil situación que lo orilló a pensar en el suicidio.

El intérprete de 'Memo' López en la novela Quinceañera sufrió abuso sexual cuando apenas tenía 12 años y desde entonces, su vida cambió. A pesar de que siempre se había sentido atraído por las mujeres, comenzó una relación con un joven y esto lo llevó a sufrir una de sus peores batallas.

Las mujeres me seguián gustando, pero los hombres ya me habían gustado, estaba muy confuso".

Ligarde comentó durante su etapa en la preparatoria, sufrió de bullying debido a su bisexualidad y esto lo hizo caer en una terrible depresión.

Empezaron a burlarse de mí, yo empecé a estar muy inseguro y llegó un momento en donde caí en una depresión grande y a los 17 años me tomé como 40 pastillas y media botella de alcohol", recordó.

Yo sabía que no iba a despertar.. me dormí llore y lloré, estaba desconsolado de la vida, no entendía mi vida", añadió.