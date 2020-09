Tras veto de TV Azteca, Atala Sarmiento aparece con Chapoy en 'Ventaneando' y Pedro Sola reacciona

View this post on Instagram

Llueve, truene o relampaguee cuando trabajas en la tele a veces toca hacer u201ccomo si nadau201d... En mi u201cAnecdATAriou201d de hoy les cuento una aventura de todo lo que pudo salir mal en un solo du00eda de programa... Lo encuentran en mis stories haciendo swipe up ud83dude09 #quevivalavida #asu00edsu00ed #cosasquepasan