Actriz estalla en 'VLA' contra Adame y niega estar en el catálogo de Televisa: "Vete al psiquiatra"

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana, Diana Golden, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para defenderse de las acusaciones que hizo Alfredo Adame en su contra.

A través de una videollamada con el reportero Gabriel Cuevas, la reconocida artista negó las declaraciones de su expareja, quien aseguró que formó parte del supuesto catálogo sexual de Televisa.

Que ya me supere, no puede ser que me involucre en algo tan serio... ¿sabes qué? eso nunca existió, nunca existió tal catálogo por Dios, está loco de la cabeza", comentó molesta.