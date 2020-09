Ana Bárbara responde en 'VLA' a Lorena Herrera por criticar a las mujeres maduras que usan TikTok

Ciudad de México.- Ana Bárbara concedió una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar de su nuevo sencillo El Consejo y además aprovechó para tocar el tema de su boda y las críticas que reciben las famosas como ella por usar TikTok.

A través de una videollamada, la famosa intérprete mexicana confesó que los planes de su enlace matrimonial y la fecha de su boda aún no han sido concretados debido a que está esperando que la situación del coronavirus mejore.

Sin embargo, Ana Bárbara confesó frente a las cámaras del matutino que ella acudió a buscar vestido aún cuando su prometido, Ángel Muñoz, no le pedía matrimonio.

Vi algunos diseños, pero como todavía no me pedían como tal el compromiso, pues no aparte uno", dijo.