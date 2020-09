Carlos Rivera enamora a sus fans y a Cynthia Rodríguez al cantar: " Me encantas"

View this post on Instagram

Gracias por acompau00f1arnos en la transmisiu00f3n de nuestro concierto especial desde el Teatro Xicohtu00e9ncatl de mi tierra Tlaxcala. Que orgullo poder mostrar mi mu00fasica acompau00f1ada de mi cultura y mis tradiciones. u00a1Viva Mu00e9xico! Y u00a1Viva Tlaxcala!