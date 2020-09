Cecilia Galliano deleita pupilas en Televisa al asistir con revelador vestido a 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, Cecilia Galliano logró salirse con la suya deleitó las pupilas de todo Televisa luego de asistir al foro con un revelador vestido que hizo hasta babear.

Fue a través de su perfil personal de Instagram donde la actriz y presentadora compartió una fascinante fotografía en la cual presumió la irresistible manera en que se lució para cumplir con su invitación en Hoy.

Te puede interesar: ¿Adiós TV Azteca? Antonio Rosique y participantes dejarían 'Exatlón' por esta dura razón

Todas las Solteras en Cuarentena en programa Hoy”, destacó en el post.

Y los comentarios no han parado pues sus seguidores no dejan de mostrarse completamente enamorados de Galliano e incluso hay usuarios de Internet que se volverán sus fans después de deleitarse con este look.

Lee también: Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, actores humillan a Alatorre y hacen pedazos a 'Hechos'​​​​​​​

Fuente: Instagram @ceci_galliano