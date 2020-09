Cibernético confiesa si podría entrenar a Trejo o a Adame para la posible pelea

Ciudad de México.- A pesar de que el pleito entre Carlos Trejo y Alfredo Adame se calmó, la enemistad continúa entre los dos famosos, por lo que muchos estiman que si llegue a suceder un pelea en el futuro.

Ante esto, el programa de espectáculos, De Primera Mano, cuestionó al luchador profesional, Cibernético, si estaría dispuesto a entrenar a cualquiera de ellos. El atleta aclaró, que prefiere ser el réferi, pues prefiere mantenerse imparcial, debido a la amistad que tiene con ambos.

Cibernético señaló, que valora tanto su amistad con Adame como con Trejo, es por eso que ha optado por no tomar partido con ninguno y no decidió a cualquiera de ellos.

Conozco a Alfredo Adame y me cae muy bien, me llevó muy bien con él, y con Carlos Trejo también, lo conozco y me llevó muy bien, por eso mismo, muchos me dijeron '¿Oye porque no entrenas Trejo o Adame?', pues se me pondría entre la espada y la pared", mencionó.