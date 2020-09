Dulce María pone fin a los chismes de su bebé y afirma que aun no tiene el nombre listo

Ciudad de México.- La cantante y actriz, Dulce María, recientemente sorprendió a sus fans, luego de que revelara que el bebé que espera será una linda niña, pero, esto dio pie a diversos chismes y especulaciones.

Una de las más sonadas, fue sobre el nombre que la artista le pondría a su querida primogénita, pues en redes sociales se llegó a decir que le pondría Roberta, al igual que su entrañable personaje en la telenovela de Televisa, Rebelde.

No obstante, a través de sus redes sociales, Dulce decidió ponerles fin a los rumores y confesó que aun no tiene el nombre ideal listo para su pequeña, pues considera que es algo muy difícil al no saber si iría acorde a la infante.

Mi bebé no tiene nombre aún, no tiene nombre, todavía no sabemos, pero cuando sepamos tampoco les vamos a decir", bromeó, "No, la verdad es que, si es una de las cosas más difíciles, ponerle nombre, pero lo que sí, es que definitivamente, Roberta no se va a llamar, nunca, ninguna de mis hijas", dijo Dulce María.

Con información de: Instagram @topchisme