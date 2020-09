¡Es un vikingo! Poncho de Nigris impacta desde Televisa al mostrar su fuerza en 'Guerreros 2020'

View this post on Instagram

u00a1Las Cobras estu00e1n mu00e1s unidas que nunca! Fueron @officialjorgelosa, @ponchodenigris e @ilianovich jalando en Fuerzas Opuestas, pero estuvieron todos los rosas en sincronu00eda para apoyar a sus guerreros ud83dudcaa #Guerreros2020 #SerGuerreroEs