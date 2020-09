Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente este jueves 17 de septiembre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este jueves 17 de septiembre de 2020.

Aries

Mayor estabilidad en los sentimientos. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Ocúpese de su trabajo, pero no se obsesione con él. Cuide su garganta o acabará con un buen resfriado.

Tauro

Luche por su relación, si todavía le interesa. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. En el trabajo, logrará lo que se proponga. No a las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

Géminis

Desengaño amoroso. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. No se preocupe tanto por su salud, es mucho mejor de lo que cree.

Cáncer

Ponga romanticismo en su vida. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Tendrá el estómago sensible, cuidado con el ajo.

Leo

Los celos rondan su mente y no le dejan razonar. Esos caprichos excesivos están repercutiendo en su bolsillo. Fricciones entre sus compañeros, evítelas. Cambie de hábitos para combatir el cansancio psicológico.

Virgo

Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación. No niegue su apoyo económico a un amigo, se sentirá bien. Haga valer sus derechos en el trabajo. Ejercicio moderado, no intente ponerse en forma en dos días.

Libra

Su corazón está algo revuelto, ponga orden y mímese. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Perspectivas laborales esperanzadoras. Preste más atención a su corazón, haga ejercicio.

Escorpio

En el amor, sorpresas positivas y agradables. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Los cambios de temperatura, pueden afectar a su garganta.

Sagitario

Hable con esa persona que le ha enamorado. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Gran eficacia y capacidad de trabajo. Sentirá un poco de ansiedad.

Capricornio

Los amigos y familiares le colmarán de cariño. No debe satisfacer las necesidades económicas de otros. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Está muy tenso; relájese con un baño.

Acuario

Momento para afianzar su relación de pareja. Mal día para comprometerse con nuevas inversiones. Sus intereses profesionales van viento en popa. Dinámico y con muchas ganas de pasárselo bien.

Piscis

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Controle sus gastos y analice sus prioridades. Planifique su trabajo y logrará buenos resultados. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.