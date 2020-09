"Fuera por tramposa": Tras vencer a Ana Lago, destrozan a 'Wushu' y acusan de fraude a 'Exatlón'

Ciudad de México.- La tensión sigue en aumento en Exatlón México, sobre todo luego de lo ocurrido entre Cecilia Álvarez del equipo azul (Héroes) y Patricio Araujo del equipo rojo (Titanes).

Hace unos días, se desató la polémica luego de que Araujo llamara "gorda marrana" a 'Wushu' después de que ella le pegara un 'codazo' tras un enfrentamiento en la competencia de TV Azteca.

Aunque ella argumentó que fue accidental, en la grabación se ve claramente que fue a propósito, lo que causó una avalancha de críticas hacia ambos.

Por parte de Araujo, fue 'tachado' de "misógino" e "irrespetuoso" por usuarios, pidiendo que lo sacaran de la competencia por "fomentar la violencia de género".

Cecilia, pese a ser quien recibió el insulto, también fue destrozada en redes, pues aseguran que después de ver el video se puede saber que ella inició el enfrentamiento y que no tenía por que agredir a Pato.



Ambos se pidieron disculpas por el acalorado momento, pero no fue suficiente para detener la ola de ataques hacia ambos. Durante la emisión de este miércoles, quien fue duramente criticada fue Cecilia al enfrentarse a Ana Lago para ganar la súper medalla. Al final, 'Wushu' fue declarada ganadora.

Luego de esta victoria, se enfrentó a Valery, de su mismo equipo, quien ganó y pudo colgarse la súper presea.

Así reaccionaron usuarios en Instagram, acusando a Cecilia, entre otras cosas, de "ser un fraude" y llamándola "Lady codazo".

"Fuera Cecilia porque no juega limpio", "Saquen a Cecilia por oportunista", "Fue muy obvio como hicieron perder a Ana", 'Wushu' me cae mal por su conducta antideportiva", "Soy azul y por un momento me da gusto la medalla pero recuerdo que es 'Wushu' y siento mucha vergüenza ajena. Aún no comprendo como a nivel nacional pudo sostener una mentira sabiéndose grabada". "Se la robaron a Ana Lago, pasó dos veces seguidas".

