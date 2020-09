Hermana de Xavier Ortiz cuenta por qué Sergio Mayer fue a reconocer el cuerpo del exGaribaldi

Ciudad de México.- Ya ha pasado poco desde que se informó de la trágica noticia del artista, Xavier Ortiz, quien tras una fuerte depresión y diversos problemas a raíz de la contingencia por Covid-19, decidió quitarse la vida.

Tras la partida del famoso, surgieron una serie de rumores, al igual que ciertos cuestionamientos, tales como quien pago los gastos del servicio fúnebre o por que Sergio Mayer fue de los que pasaron a reconocer el cuerpo ante las autoridades.

Ante esto, Olga Ortiz, hermana del fallecido Xavier, respondió a esto, señalando que ni ella ni su otro hermano, Rafael Ortiz, tuvieron las fuerzas para ver el cadáver.

Definitivamente yo no, no hubiera aguantado, me quería morir cuando me dieron la noticia, sentí un dolor horrible en el pecho, y mi hermano, el mayor, el doctor Rafael Ortiz, él también dijo, 'Yo no lo quiero ver, no quiero, no puedo', entonces, entonces, no sé me dicen que fue la señora quien fue a reconocerlo", contó la señora Olga Ortiz.