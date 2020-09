Hermana de Xavier Ortiz reacciona a la dudas tras la muerte de exGaribaldi

Ciudad de México.- Olga Ortiz, la hermana del actor, Xavier Ortiz, abrió su corazón al responder a todas las dudas por la muerte del exGaribaldi, asegurando que podría tratarse de un homicidio y no de lo que se piensa.

En su relato, Olga asegura que conforme a las pruebas que se han encontrado se cree que podría tratarse de un asesinato, sin embargo falta esperar las investigaciones de las autoridades.

Y es que se dice que el cuerpo del histrión no estaba muy elevado por lo que se piensa que no podría haberse asfixiado con una soga, además de que no se encontró una nota de despedida.

Por último indicó que no le gustaría seguir especulando pues teme de que se trata de un atentado, pues le parece demasiado triste que haya terminado de esa forma.

Yo la verdad no quisiera seguir especulando, porque me enferma más saber que no fue voluntad de él y me revuelve el estómago", dijo.

