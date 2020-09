"La gente juzga sin saber": Ex de Xavier Ortiz confiesa que también ha padecido depresión

Ciudad de México.- Ya han pasado varios días desde que se informó sobre el lamentable fallecimiento del artista, Xavier Ortiz, quien optó por quitarse la vida tras una serie de problemas y una profunda depresión.

En su reciente encuentro con los medios, la actriz, Mayra Rojas, quien fue novia de Xavier en su juventud, confesó que entendió bien la dura decisión de su ex al no querer vivir más, pues ella también llegó padecer lo mismo en un momento de su pasado.

Desgraciadamente la gente juzga sin saber, la gente emite juicios sin tener en cuenta lo que pude padecer alguien en una depresión, yo habló por mí, yo he padecido depresiones profundas y no tedas cuenta de que tan al fondo estás llegando".

Es fácil decir que la gente toca fondo y vuelve a salir, necesitas ayuda profesional, no es tan fácil salir de una depresión por ti mismo, realmente necesitas ayuda", contó Mayra.

La famosa mencionó también, que comprende el hecho de que Xavier no dejara una carta o un escrito contando sus razones, pues señaló que esto no siempre es así y que la vida no es tan de telenovela.

Con información de: Edén Dorantes